Menarini. Il sindaco Falchi “Un investimento importante per ripartire”

SESTO FIORENTINO – “Per ripartire dopo questa difficile crisi abbiamo bisogno di investimenti e di lavoro. Di lavoro di qualità. Per questo oggi sono molto soddisfatto del protocollo d’intesa firmato insieme a Regione, Città metropolitana e Menarini per impegnarci, tutti, a velocizzare il più possibile la costruzione del nuovo polo industriale farmaceutico nella ex area […]

SESTO FIORENTINO – “Per ripartire dopo questa difficile crisi abbiamo bisogno di investimenti e di lavoro. Di lavoro di qualità. Per questo oggi sono molto soddisfatto del protocollo d’intesa firmato insieme a Regione, Città metropolitana e Menarini per impegnarci, tutti, a velocizzare il più possibile la costruzione del nuovo polo industriale farmaceutico nella ex area Longinotti all’Osmannoro“. Ad affermarlo in una nota affidata al social Facebook, il sindaco Lorenzo Falchi che commenta positivamente l’arrivo di Menarini nell’area della ex Longinotti abbandonata da tempo, per la realizzazione di un polo produttivo.

“Un investimento importante che, – spiega il sindaco Falchi – oltre a confermare il nostro territorio come uno dei più importanti poli farmaceutici nazionali ed europei, creerà nuova e buona occupazione. Lavoro di qualità che permetterà a 250 lavoratori (e altrettanti nell’indotto) e alle loro famiglie di avere solidità e fiducia nel futuro. Ci confermiamo, anche in un momento di crisi ed estrema fragilità di tutto il Paese, in grado di attrarre grandi investimenti e imprese di alto livello. Un modello di economia, sul quale continuare a puntare con decisione, che è capace di coinvolgere manodopera specializzata e formata, creare e distribuire ricchezza sul territorio. Un modello ben diverso dall’economia legata alla rendita e ai servizi, che girano ad esempio intorno al turismo “mordi e fuggi” e che, in particolare in questo momento di crisi, mostra con ferocia tutti i suoi limiti e debolezze, oltre che gli effetti di un lavoro fragile e purtroppo slegato da competenze e conoscenze. Un’ottima notizia insomma, frutto della volontà di Menarini e dell’impegno del nostro Comune e delle istituzioni”. E.A.