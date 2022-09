Mengato (FdI): “Contro i manifesti elettorali atti vandalici intollerabili”

SESTO FIORENTINO – “Questa mattina siamo venuti a conoscenza di atti di vandalismo sui tabelloni elettorali con simboli o scritte di pessimo gusto da parte di soggetti vili. Questi sono gesti di persone che non hanno ancora fatto proprio il significato di democrazia e spiccano di mancanza di rispetto per coloro che la pensano diversamente. Ci stupisce che il Pd cerchi a meno di 24 ore dalla chiusura della campagna elettorale di guadagnare qualche consenso in più raccontando solo la verità che fa loro comodo.. e non tutta, poiché tutti i manifesti di tutti i partiti presenti sui tabelloni sono stati vandalizzati, come dimostrano le foto fatte questa mattina in piazza San Francesco. Ci auguriamo che atti vandalici del genere vengano condannati da tutti i partiti politici”: a dirlo è Stefano Mengato, capo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.