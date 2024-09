Mengato (FdI) e Brunori (Lega) “Ancora disagi per gli studenti del Liceo”

SESTO FIORENTINO – “A seguito della ristrutturazione della succursale di Campi Bisenzio del Liceo Agnoletti – dicono i consiglieri Stefano Mengato di FdI e Daniele Brunori della Lega – tre classi sono state trasferite a Sesto e verranno sistemati all’interno d container posizionati nel parcheggio, che come previsto non sono ancora pronti, o meglio non […]



SESTO FIORENTINO – “A seguito della ristrutturazione della succursale di Campi Bisenzio del Liceo Agnoletti – dicono i consiglieri Stefano Mengato di FdI e Daniele Brunori della Lega – tre classi sono state trasferite a Sesto e verranno sistemati all’interno d container posizionati nel parcheggio, che come previsto non sono ancora pronti, o meglio non sono assolutamente iniziati i lavori di posizionamento, infatti con sopralluogo effettuato ieri, abbiamo potuto verificare che ad oggi c’è solo una rete di recinzione ed un container ad uso di futuri operai”.

I due esponenti politici ricordano che “come indicato dalla Città Metropolitana e dal Comune di Campi i ragazzi, in attesa dei container, sarebbero dovuti essere ospitati in alcuni locali del Cnr, situato nelle immediate vicinanze della scuola, locali sicuramente più consoni ad ospitare degli alunni, ma purtroppo non è andata così, infatti il Cnr ha messo a disposizione solo un’aula e le altre due sono state accolte all’interno dell’Aula Magna del Liceo, impedendone di fatto l’uso per cui è stata creata, quindi oltre all’evidente disagio dei ragazzi della succursale, si crea un disagio anche ai ragazzi della sede”.

“La mancanza di programmazione della Città Metropolitana ha portato a questa assurda situazione – proseguono Mengato e Brunori – che per altro comporta una spesa notevole, di parla di 200.000 euro per l’installazione dei container. Unica nota positiva, sono state aumentate le corse del Tpl, per meglio consentire ai ragazzi di Campi e di Signa di raggiungere la sede del Liceo, cosa che per altro avevamo auspicato nella nostra mozione presentata a luglio in Consiglio e ovviamente bocciata dalla maggioranza. Ci auguriamo che certe “disattenzioni” della Città Metropolitana non debbano più ripetersi, sia per i ragazzi che per l’inevitabile costo”.