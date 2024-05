Mengato (Fdi) “I lavori per i giochini nelle scuole non sono ancora iniziati”

SESTO FIORENTINO – Ripristinare i giochini nei giarddini delle scuole d’infanzia Ghandi e Lorenzini: lo ha chiesto Stefano Mengato, consigliere di Fratelli d’Italia, nel corso del consiglio comunale presentando un’interrogazione sull’argomento. “Lavori che – dice Mengato – non sono stati ancora realizzati, nonostante scivoli, dondoli e cartelli siano in cattive condizioni, con nastri bianchi e rossi che circondano alcuni giochi”.

All’interrogazione ha risposto l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi: “L’assessore Corsi – prosegue Mengato – ci ha riferito che i lavori saranno effettuati alla chiusura delle scuole, e che non si rilevano pericoli per i bambini. Pericoli che evidentemente sono stati riscontrati se qualcuno ha pensato di circondare alcune zone con i nastri bianchi e rossi, protezioni che non possano essere certo percepite come pericolo da bambini di 3-4 anni. Crediamo che i piccoli dovrebbero poter giocare in serenità, senza alcun rischio e nonostante l’assessore abbia tenuto a tranquillizzarci, qualche preoccupazione a noi resta per dei lavori deliberati quasi 5 mesi fa e ancora non realizzati”.