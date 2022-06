Mengato (FdI) “Museo Ginori e 118. Restano dei dubbi”

SESTO FIORENTINO – “La questione del Museo Ginori: abbiamo appreso che lo Stato spenderà un ingente quantità di denaro (si stima che dovrebbero arrivate a breve 5,5 milioni di euro) per la ristrutturazione del Museo della porcellana”. Afferma Stefano Mengato di Fratelli d’Italia riferendosi alla discussione nell’ultimo consiglio comunale.

“Siamo entusiasti che venga restituito alla città una parte importante del territorio. – conclude Mengato – L’unico problema però è che il museo verrà relegato in un parco circondato completamente da supermercati e case”.

Fratelli d’Italia ha presentato una interrogazione sul 118 per chiedere “le ricadute che avrebbero avuto a Sesto questi tagli”. “L’Assessore Sanquerin – prosegue Mengato – ci ha fornito informazioni poche esaustive, sostenendo che se ne sta occupando un gruppo di lavoro a livello regionale, ma ancora è tutto in una fase embrionale. Per quanto riguarda la sostituzione delle ambulanze con automedica, ha affermato che Sesto ancora non dovrebbe essere coinvolta. Auspichiamo che l’Assessore competente si occupi di questa situazione di estrema importanza per i cittadini, perché, da notizie in nostro possesso, questa tregua potrebbe durare solo fino al 31 dicembre, e i tempi sono veramente stretti”.