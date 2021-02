Meno incidenti, meno sanzioni anche se crescono le multe per eccesso di velocità: report 2020 della Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – Diminuiscono le sanzioni del 25% e gli incidenti stradali, ma aumenta il numero delle sanzioni per eccesso di velocità del 50%: questi alcuni dati emersi dal report della Polizia municipale di Sesto Fiorentino relativo al 2020. Il sindaco Lorenzo Falchi e il comandante della Polizia municipale Paolo Bagnoli hanno sottolineato che si tratta di numeri e situazioni legate ad un anno particolare, quello in cui tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con l’avvio della pandemia e alcuni periodi lunghi di lockdown. Condizione che ha modificato la vita di ognuno.

“È importante ringraziare la Polizia Municipale – ha detto il sindaco Falchi – che trovandosi nel mezzo di questa situazione del tutto particolare, non ha mai chiuso e ha continuato a svolgere la propria attività con interventi straordinari. Per i cittadini la Polizia municipale è stata un punto di riferimento per chiarimenti legati alle normative anticontagio. Meno sanzioni non significa meno lavoro, anzi, l’attività è stata importante e indirizzata anche su fronti nuovi come quello di fornire informazioni ai cittadini sulle modalità di movimento durante l’emergenza sanitaria”.

Dall’inizio della pandemia fino al 31 icembre scorso sono stati effettuati dalla Polizia municipale oltre 750 servizi, fermati 2200 veicoli, controllate 2860 persone (acquisendo 2589 autocertificazioni), 2220 esercizi commerciali e sono stati elevati 39 verbali amministrativi e 5 notizie di reato.

“Non sorprende l’impegno del Corpo di Polizia municipale nei confronti di una situazione come quella del 2020 complessa – ha detto il comandante Bagnoli – Ci sono stati stravolgimenti nei servizi, ma è stato mantenuto un equilibrio. Dall’inizio dell’emergenza la Polizia municipale ha svolto e sta svolgendo un ruolo di facilitazione fondamentale per aiutare le persone nella criticità, nel controllare e attenuare le eventuali tensioni e nel fornire una risposta efficace alle domande e ai bisogni dei cittadini”.

Per quanto riguarda la violazioni del codice della strada nel 2020 a causa delle chiusure c’è stata una diminuzione del 25% rispetto al 2019. Lo scorso anno le sanzioni per violazione al codice della strada sono state 25.947, le rilevazione elettroniche in modalità automatica hanno rilevato un meno 33,57% per quanto riguarda gli accessi abusivi nella Ztl e meno 21,17% relative alle infrazioni al semaforo. Le strade pressochè vuote, in alcuni periodo, hanno portato ad un aumento invece delle multe per eccesso di velocità che sono state 548; 12 sono le violazioni per guida senza patente e 258 per circolazione senza copertura assicurativa e 88 per utilizzo del telefonino durante la guida. Le attività di controllo extra codice della strada hanno portato a 86 accertamenti, più o meno come nell’anno precedente. Tra questi: 39 violazioni accertate in occasione delle molte attività di controllo finalizzate alla verifica dell’osservanza delle misure varate per il contenimento della diffussione del contagio da Covid-19. Altre riguardano l’inosservanza alle norme del regolamento di Polizia ubana: 11 per introduzione dei veicoli in aree verdi, 11 al decoro all’uso degli spazi pubblici, 4 al mancato rispetto nella conduzione dei cani e 14 per uno scorretto smaltimento dei rifiuti.

In diminuzione anche gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia municipale. Nel 2020 sono stati 207 contro i 301 dell’anno precedente registrando un meno 31,23%. I sinistri con soli danni a cose sono stati 43, meno 45,57%; quelli con feriti 158 (meno 27,52%), mentre sono stati 5 quelli mortali; 201 le persone ferite e 5 quelle decedute.

Le strade con più sinistri sono state: via Gramsci (23), via Pasolini (18), via del Cantone (17), via Lucchese (11) via Pratese (11), via dell’Osmannoro (10, via Parri (9), viale Primo Maggio (9), viale Togliatti (6), viale della Repubblica (6). Tra le principali cause degli incidenti: velocità, mancata precedenza, manovre e distanza di sicurezza, posizione dei veicoli sulla carreggiata, comportamento dei conducenti verso i pedoni.

L’organico ad oggi della Polizia municipale è composto da 49 persone.