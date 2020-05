Mensa della Misericordia. Biagiotti “Continuiamo distribuendo il sacchetto-vitto da asporto”

SESTO FIORENTINO – Continua a distribuire pasti la mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino. In piazza San Francesco vengono preparati, dal lunedì al sabato, sacchetti con il cibo da asporto per le persone che si trovano in difficoltà, non potendo a causa dell’emergenza sanitaria, mettere a disposizione il locale della mensa per il consumo sul posto del pasto. Il Governatore della Misericordia Sandro Biagiotti ha inviato una lettera all’assessore Camilla Sanquerin per spiegare l’imopegno dei volontari proseguito in questi mesi di lockdown per garantire un pasto alle persone che ne hanno necessità.

“Viene distribuito ai richiedenti in difficoltà, un ‘sacchetto-vitto da asporto’, – spiega nella lettera il Governatore Biagiotti – a seguito delle disposizioni di sicurezza conseguenti l’emergenza virus che non consentono una presenza (all’interno) di gruppi a tavola. Si tratta, comunque, di un pranzo cucinato ‘completo’, formato da un primo di pasta, pietanza, contorno predisposti in vaschette singole avvolte da carta-film termosaldata, con l’aggiunta di pane, frutta, una bottiglietta di acqua e posate monouso. La mensa resta quindi a disposizione per le diverse situazioni di indigenza presenti sul territorio (emarginati, senza fissa dimora, sbandati, disoccupati, anziani soli) specie in questo drammatico periodo di bisogni crescenti”.