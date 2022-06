Mensa della Misericordia: cambia chi si rivolge alla struttura di piazza San Francesco

SESTO FIORENTINO – Cambia la frequenza di chi usufruisce dei servizi della Mensa della Misericordia. Nata come struttura rivolta, in particolare ai “senza tetto e senza fissa dimora”, oggi la richiesta viene anche da persone in difficoltà sociale residenti in loco. “Da marzo 2020, causa pandemia, – spiega il coordinatore della mensa Arrigo Canzani – […]

SESTO FIORENTINO – Cambia la frequenza di chi usufruisce dei servizi della Mensa della Misericordia. Nata come struttura rivolta, in particolare ai “senza tetto e senza fissa dimora”, oggi la richiesta viene anche da persone in difficoltà sociale residenti in loco.

“Da marzo 2020, causa pandemia, – spiega il coordinatore della mensa Arrigo Canzani – è stato sospeso il servizio interno a tavola all’ ora di pranzo, a seguito delle disposizioni sanitarie, ancora vigenti, di prevenzione a tutela della sicurezza salute. Tutt’ora viene distribuito il pasto da asporto con la consegna quotidiana, da lunedì a sabato, di oltre 30 sacchetti contenenti un pranzo completo. Un sistema comunque apprezzato che consente di consumare il pasto anche a casa o in altri orari”.

L’attività della mensa, resa possibile grazie all’impegno ed il servizio determinante dei volontari, in collaborazione con la mensa Caritas di via Baracca, comprende anche il recupero dai centri alimentari territoriali, di prodotti “freschi” in scadenza o in eccedenza (salumi, formaggi, latticini e derivati, ortaggi, frutta). “Lo scopo – prosegue Canzani – è il loro riutilizzo nella stessa mensa e di ridistribuirli, secondo i principi di solidarietà e beneficenza, a persone in condizioni di precarietà e ad enti che vivono di provvidenza e carità”.

Per quanto riguarda l’attuale funzionamento, la mensa della Misericordia, l’unica “gratuita” nella piana sestese, resterà aperta in tutto il periodo estivo, tranne due settimane dal 14 al 28 agosto, per consentire un po’ di vacanza e di riposo ai volontari. Per le emergenze resta aperta la mensa della Caritas di via Baracca a Firenze.