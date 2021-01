Mensa della Misericordia. Non ha il “sacchetto” del pranzo, lui le cede il suo

SESTO FIORENTINO – Un gesto di generosità in un momento di difficoltà, un gesto semplice ma intenso e che porta serenità. E’ accaduto alla mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino dove ogni giorno purtroppo molte persone si ritrovano per avere un pasto oggi con la pandemia da asporto. Qualcuno per un disguido, poi risolto spiegano […]

SESTO FIORENTINO – Un gesto di generosità in un momento di difficoltà, un gesto semplice ma intenso e che porta serenità. E’ accaduto alla mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino dove ogni giorno purtroppo molte persone si ritrovano per avere un pasto oggi con la pandemia da asporto. Qualcuno per un disguido, poi risolto spiegano gli organizzatori, è rimasto senza il “sacchetto” del pasto e una mano amica ha ceduto il suo.

“Oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto qualche difficoltà nella distribuzione, a mezzogiorno, del pranzo da asporto a causa delle limitate portate a disposizione rispetto alla presenza dei frequentatori richiedenti (che variano di giorno in giorno).- spiega Arrigo Canzani che si occupa del servizio mensa – Fra gli eventuali esclusi (ma poi tutti hanno ricevuto il pasto) era presente una donna itaiana che si rammaricava, con le lacrime agli occhi, ritenendosi trascurata. Si è fatto avanti un giovane di colore che ha prontamente donato il suo sacchetto pranzo alla donna. Come la parabola evangelica della povera vedova – di fronte al tesoro tempio – offre nella sua povertà due monetine, “un soldo”, tutto quanto aveva per vivere, il giovane ha dato tutto quello che aveva. Un gesto di incomparabile generosità e altruismo”.

Un gesto che scalda il cuore.