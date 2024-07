Mensa e trasporto scolastico: proroga delle iscrizioni fino al 15 settembre

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 15 settembre per iscriversi ai servizi mensa e trasporto scolastico. Il portale web per le iscrizioni al servizio di refezione e trasporto sarà attivo infatti fino a quel giorno per dare modo a coloro che ancora non hanno provveduto, di presentare la domanda di iscrizione. Per iscriversi occorrerà compilare […]

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 15 settembre per iscriversi ai servizi mensa e trasporto scolastico. Il portale web per le iscrizioni al servizio di refezione e trasporto sarà attivo infatti fino a quel giorno per dare modo a coloro che ancora non hanno provveduto, di presentare la domanda di iscrizione. Per iscriversi occorrerà compilare la domanda on line presente sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione dei servizi educativi utilizzando lo Spid. Ricordiamo che da quest’anno le iscrizioni devono essere effettuate sia dai nuovi iscritti e da coloro che risultano già iscritti. A partire dall’anno 2024/2025 ai sensi del nuovo Regolamento del servizio di refezione scolastica entrerà in vigore il nuovo pagamento digitalizzato Pagopa, tramite accesso al portale Servizi Educativi utilizzando lo Spid. Pertanto non sarà più in vigore il sistema di pagamento delle tessere ricaricabili. Maggiori informazioni nella sezione Servizi Educativi – Refezione Scolastica del sito web del Comune di Lastra a Signa.