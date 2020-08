Mensa Misericordia: orari di agosto per la distribuzione del pranzo da asporto

SESTO FIORENTINO – La mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino chiuderà per la settimana dal 16 al 23 agosto e come di regola durante questo mese il sabato e la domenica, ma sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo dalle 11.30 alle 12.30 per la consegna del sacchetto pranzo da […]

SESTO FIORENTINO – La mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino chiuderà per la settimana dal 16 al 23 agosto e come di regola durante questo mese il sabato e la domenica, ma sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo dalle 11.30 alle 12.30 per la consegna del sacchetto pranzo da asporto. Continuerà anche il ritiro dei prodotti alimentari in scadenza dai supermercati e la loro distribuzione in collaborazione con il Chicco di grano di piazza della Chiesa. Qui, al Chicco di grano verranno distribuiti, come sempre i pacchi alimentari dalle 16 alle 18 con la sola sospensione dal 16 al 23 agosto. E’ sempre aperta, invece, la mensa di via Baracca a Firenze dove all’ora di pranzo viene consegnato il pranzo da asporto, con la possibilità, su prenotazione, di poter usufruire del bagno e della doccia.