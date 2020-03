Mercafir, garantito un ampio assortimento di prodotti freschi

FIRENZE – Continua regolarmente l’attività del Centro Alimentare Polivalente di Firenze, principale fonte di approvvigionamento di prodotti alimentare freschi della città di Firenze e di tutta la Città Metropolitana, gestito da Mercafir ScpA. Nel rispetto dei decreti del Governo Mercafir, partecipata del Comune, “ha emanato specifiche disposizioni – si legge in una nota – per garantire un elevato controllo del rispetto delle misure espresse dal decreto, raccomandando alle strutture interne l’osservanza delle norme igienico-sanitarie previste ed ha ritenuto doveroso diffondere le misure di contenimento dello stesso decreto a tutti gli operatori e le strutture interne, ai dipendenti e ai collaboratori del Centro”.

I mercati agroalimentari all’ingrosso, svolgono il ruolo di garanti per l’approvvigionamento giornaliero di prodotti ortofrutticoli per tutta la filiera alimentare e su tutto il territorio nazionale. Il Mercato ha aperto regolarmente alle 3 per l’attività di vendita all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed alle 6 per l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti ittici, carni e florovivaistici. Ieri, ad esempio, alle 10 si erano registrati 1.015 ingressi, numero sostanzialmente in linea alla media di mercoledì scorso. Mercafir segnala un calo di richiesta di prodotti da parte del settore della ristorazione di circa il 30%. La grande distribuzione Organizzata ha aumentato invece la sua richiesta del 60%. La fornitura dei prodotti si mantiene regolare e non vi sono misure restrittive al transito o al trasporto merci su tutto il territorio nazionale, come specificato nel Dpcm, e come specificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità i prodotti alimentari non sono un mezzo di trasmissione del virus.

Al momento Mercafir quindi conferma un ampio assortimento di prodotti freschi senza criticità negli approvvigionamenti. L’accesso al mercato con gli automezzi è consentito dalla portineria di via dell’Olmatello e quello pedonale dai passaggi pedonali di viale Guidoni e piazza Artom, dietro appositi controlli.

E’ sospesa fino a data da destinarsi l’apertura al pubblico prevista il sabato mattina dalle 8 alle 10 per gli acquisti al mercato all’ingrosso. Nel suddetto orario sarà presente un servizio di vigilanza che effettuerà controlli onde evitare infrazioni alla suddetta disposizione. Sospesa anche l’attività del mercato delle opportunità per questioni organizzative fino a domani, venerdì 13 marzo compreso.

Le misure fino ad oggi adottate continuano ad assicurare regolare approvvigionamento e distribuzione dei prodotti freschi, mantenendo un elevato controllo sulla qualità e sulla sicurezza alimentare. Mercafir conferma quindi apertura e svolgimento regolari. Salvo provvedimenti delle competenti Autorità non si prevedono cambiamenti nella programmazione dell’attività del mercato.