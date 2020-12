Mercati anticipati a lunedì 7 a San Piero a Ponti e in piazza Ugo Pratelli a Signa: sosta e circolazione delle auto sono vietate

SIGNA – Dopo domani, martedì 8 dicembre, è un giorno festivo. Di conseguenza vengono anticipati al lunedì anche alcuni dei mercati settimanali che abitualmente si svolgono appunto il martedì sul territorio signese. Con modifiche, come da ordinanza della Polizia municipale, anche alla viabilità. Pertanto domani, lunedì 7 dicembre, dalle 7 alle 17 sono vietate la sosta e la circolazione a tutti i veicoli (esclusi quelli degli operatori ambulanti) in piazza del Popolo a San Piero a Ponti per consentire lo svolgimento del mercato e il successivo spazzamento della piazza; dalle 7.30 alle 15 è vietata la sosta a tutti i veicoli (esclusi quelli degli operatori ambulanti) in piazza Ugo Pratelli a Signa, anche in questo caso per consentire lo svolgimento del mercato e il successivo spazzamento.