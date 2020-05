Mercati, biblioteca, Museo Caruso e fontanelli: le riaperture nel Comune di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Con le nuove disposizioni nazionali relative all’emergenza Covid-19 ripartono a Lastra a Signa alcune attività e servizi. La biblioteca comunale riaprirà giovedì 21 maggio esclusivamente per il servizio di prestito e restituzione dei libri, sarà possibile prendere in prestito fino a 5 materiali e per accedere alla struttura sarà richiesto di […]

LASTRA A SIGNA – Con le nuove disposizioni nazionali relative all’emergenza Covid-19 ripartono a Lastra a Signa alcune attività e servizi. La biblioteca comunale riaprirà giovedì 21 maggio esclusivamente per il servizio di prestito e restituzione dei libri, sarà possibile prendere in prestito fino a 5 materiali e per accedere alla struttura sarà richiesto di indossare la mascherina, guanti e mantenere le distanze di sicurezza. Le sale lettura e studio rimarranno temporaneamente chiuse, non si potranno leggere i giornali ed utilizzare le postazioni computer.

Anche il Museo Caruso riprenderà la sua attività e riaprirà al pubblico mercoledì 27 maggio. All’interno del Museo occorrerà mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina, per i gruppi sarà necessario prenotare la visita anticipatamente.

I fontanelli di erogazione dell’acqua pubblica, che erano stati chiusi durante la fase più critica dell’emergenza, saranno riaperti nei prossimi giorni dopo le necessarie verifiche e operazioni di manutenzione. apitolo mercati settimanali e rionali: con l’approvazione del nuovo Dpcm del 17 maggio 2020 possono ripartire i mercati anche con la vendita di generi non alimentari. Questo pomeriggio il sindaco ha firmato la relativa ordinanza per consentire agli operatori del non alimentare di riprendere la loro attività con regole precise. Questo l’elenco dei mercati: il mercato settimanale del sabato mattina in via dello Stadio, il mercato rionale in piazza San Firenze il giovedì mattina, il mercato rionale di Ponte a Signa in piazza Andrei il mercoledì mattina, il mercato rionale di Ginestra Fiorentina in piazza del Popolo il mercoledì mattina, il mercato rionale di Malmantile in piazza Piave il venerdì mattina. Per accedere ai banchi dei mercati occorrerà mantenere le distanze di sicurezza, non sostare sui lati dei banchi, indossare obbligatoriamente la mascherina e sarà sospesa la vendita di abiti usati. Ogni operatore dovrà fornire guanti e prodotti igienizzanti. Le aree dei mercati saranno monitorate, oltre che dalla Polizia Municipale, anche dai volontari delle associazioni di Protezione Civile.

Riparte da questa settimana anche il servizio di supporto della Polizia Municipale alla pulizia e spazzamento meccanizzato delle strade.

Infine per quanto riguarda le aree gioco all’interno dei giardini comunali il sindaco Angela Bagni ha firmato un’ordinanza per la chiusura degli spazi fino al 2 giugno compreso.

“Sono giorni importanti, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – faccio un grande in bocca al lupo a tutte le attività che ripartono. Raccomandiamo ai cittadini ancora prudenza e diligenza nel rispettare le regole sull’utilizzo delle mascherine e della distanza, nonostante a Lastra a Signa in questo momento si sia vicini ai contagi zero”.