Mercati: da domani riapertura del mercato del martedì a Colonnata

SESTO FIORENTINO – A partire da domani martedì 28 aprile è prevista la riapertura del mercato del martedì a Colonnata, del mercoledì in piazza IV Novembre e del sabato in piazza Lavagnini, limitatamente ai banchi che vendono generi alimentari.

Gli operatori dovranno garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle disposizioni specifiche per il contenimento dell’epidemia; in particolare, sarà obbligatorio l’uso delle mascherine, il mantenimento della distanza minima interpersonale 1,80 metri, l’installazione di erogatori di disinfettante per le mani presso ciascun banco. L’area di mercato sarà delimitata per garantire una migliore gestione dell’afflusso di persone. Il consumo sul posto sarà tassativamente vietato. I mercati di filiera corta osserveranno l’orario regolare, mentre quello del sabato terminerà alle 13,30.