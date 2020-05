Mercati: ecco le regole per quello del mercoledì e quello di Settimello

CALENZANO – Da oggi 20 maggio, tutti i mercoledì mattina via della Conoscenza è chiusa per garantire l’accesso in sicurezza al mercato. Ecco le nuove regole che dovranno essere rispettate dalle persone che si recano al mercato: mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone; utilizzare le mascherine quando non sia possibile assicurare […]

CALENZANO – Da oggi 20 maggio, tutti i mercoledì mattina via della Conoscenza è chiusa per garantire l’accesso in sicurezza al mercato. Ecco le nuove regole che dovranno essere rispettate dalle persone che si recano al mercato: mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone; utilizzare le mascherine quando non sia possibile assicurare la distanza di almeno un metro dalle altre persone; usare i guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per gli alimenti e bevande.

Ecco le regole da rispettare per gli operatori dei banchi: effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; utilizzare le mascherine; utilizzare i guanti oppure igienizzare spesso le mani; mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani; rispettare la distanza di almeno un metro dalle altre persone (compresi gli altri operatori del mercato nelle operazioni di carico e scarico), per la vendita di abbigliamento mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce, per la vendita di beni usati, i capi di abbigliamento e le calzature devono essere preventivamente igienizzati.

L’accesso all’area di mercato è contingentato e regolamentato

Per il mercato del mercoledì nel centro cittadino: accesso ed uscita da via della Conoscenza tramite corsie a senso unico indicate con segnaletica a terra, ingresso scaglionato fino ad un massimo di 300 persone, per la durata di svolgimento del mercato via della Conoscenza è chiusa al transito dei veicoli. L’ingresso alla Biblioteca è consentito da via Sandro Pertini. Per il mercato del venerdì di Settimello: accesso da via Pietro Parigi (lato fontanello), uscita da via Armido Cioni (lato semaforo) tramite corsie a senso unico indicate con segnaletica a terra; ingresso scaglionato fino ad un massimo di 100 persone.