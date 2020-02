Mercati ed eventi nel centro storico, il programma di “Fare centro Insieme”

CAMPI BISENZIO – Un calendario di iniziative da qui a Natale e una figura dedicata alla programmazione di eventi nel centro storico. E’ quanto sta facendo il centro commerciale naturale “Fare Centro Insieme”, come hanno spiegato l’assessore al Commercio Ester Artese, il presidente del Ccn Cristian Domizio e Patrizia Lombardi, che rivestirà il ruolo di direttore commerciale e si occuperà di supportare le attività di organizzazione degli eventi.

“I centri commerciali naturali sono presidi sociali e di sicurezza diffusa – ha spiegato Christian Domizio presidente di Fare Centro Insieme – e un ottimo strumento per rilanciare i centri storici. Da una ricerca fatta in collaborazione con il dipartimento di Architettura di Firenze, risulta che alcuni strumenti utili per i centri storici sono stringere rapporti con le associazione di categoria e affiancare la figura del presidente a un direttore tecnico che si occupa anche del reperimento di risorse ulteriori. È quello che stiamo facendo a Campi, con l’incarico a Patrizia Lombardi e l’idea è che questo esperimento si ampli anche in altri comuni dell’area metropolitana”.

Cinzia Danti, vicepresidente di Fare Centro si dice contenta della nuova figura, che potrà avere una visione d’insieme e sistematica dato che “spesso uno dei problemi principali nell’organizzare le iniziative è la mancanza di tempo degli associati, che sono negozianti e imprenditori e devono stare ovviamente dietro per prima cosa alla propria attività”. A FareCentro, è stato ricordato ieri, aderisce il 90% degli esercizi del centro storico.

L’assessore Artese ha ricordato che in questo momento “c’è un trend positivo nel centro storico e che il saldo tra chiusure e aperture è in attivo, ad esempio in questo periodo apriranno tre nuove attività”. Francesco Chini, responsabile Confesercenti area metropolitana, ha ricordato che il ruolo del centro commerciale naturale è tenere insieme operatori, far vivere il centro e dare segnali di appartenenza alla città.

“Fare Centro insieme conta 50 aziende in un perimetro circoscritto – ha detto Patrizia Lombardi – il negozio di vicinato va preservato come risorsa. Ci tengo a dire che per me la grande distribuzione non è un’antagonista, noi siamo una realtà completamente diversa e vogliamo valorizzarci per quello che siamo, siamo un’alternativa, non siamo in competizione. Pertanto vogliamo differenziare l’offerta sviluppando socialità e aggregazione nel centro storico: da questo ne trae beneficio anche il commercio. Il nostro compito secondo me è portare le persone e le famiglie in centro offrendo svago, servizi e iniziative, pertanto stiamo lavorando a un calendario ricco di manifestazioni, che sarà svolto in collaborazione alle associazioni del territorio”.

Si parte questo weekend con il Carnevale, con la sfilata in collaborazione all’oratorio Totuus Tuus, con il mercato e i pony. A partire dal 21 e 22 marzo ogni terza weekend del mese (eccetto mesi estivi e Natale) ci sarà un mercato artigianale con l’apertura dei negozi; il 4 e 5 aprile la festa del cioccolato. A maggio, dal 21 al 24 maggio torna la festa greca in piazza Fra ristoro e il mercato del terzo weekend, il 30 e 31 maggio festa dei fiori e del giardinaggio.

In estate, torna la Notte bianca il 10 giugno con dj set mercati, attrazioni e da giugno fino al 29 luglio lo sbaracco: tutti i mercoledì aperture serali dei negozi e eventi. Da settembre di nuovo il terzo weekend di aperture e mercato e da metà novembre partiranno gli eventi natalizi.