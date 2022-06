Mercati. In forma “ridotta” il mercato del sabato

SESTO FIORENTINO – Fino a sabato 10 settembre il mercato del sabato si terrà in forma ridotta secondo l’orario estivo, con la presenza dei banchi limitata alla sola mattina dalle 8 alle 13,30.I mercati rionali di Quinto Basso e Padule e il mercato di filiera corta di piazza Rapisardi saranno sospesi per tutto il mese […]

SESTO FIORENTINO – Fino a sabato 10 settembre il mercato del sabato si terrà in forma ridotta secondo l’orario estivo, con la presenza dei banchi limitata alla sola mattina dalle 8 alle 13,30.

I mercati rionali di Quinto Basso e Padule e il mercato di filiera corta di piazza Rapisardi saranno sospesi per tutto il mese di agosto.

Per il mercato di filiera corta di piazza IV Novembre, invece, non sono previste sospensioni.

Le vendite di fine stagione estiva (saldi) prenderanno il via sabato 2 luglio e potranno proseguire per un massimo di sessanta giorni.