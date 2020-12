Mercati in programma dopo Natale

SESTO FIORENTINO – Pochi banchi oggi per il mercato settimanale del centro, spostato a giovedì poiché sabato prossimo è giorno festivo. In piazza Vittorio Veneto per tutta la giornata sono stati presenti i banchi delle piante e dei fiori e come previsto dalle normative anticontagio in zona rossa, erano presenti anche i banchi alimentari in […]

In piazza Vittorio Veneto per tutta la giornata sono stati presenti i banchi delle piante e dei fiori e come previsto dalle normative anticontagio in zona rossa, erano presenti anche i banchi alimentari in piazza del Mercato. Lunedì 28 dicembre si terrà un’edizione straordinaria del mercato con tutti i banchi, alimentari e non. Sabato 2 gennaio, in osservanza delle disposizioni governative, il mercato sarà nuovamente limitato ai soli banchi alimentari e dei fiorai. A partire da mercoledì 30 dicembre avrà inizio invece il nuovo mercato di Padule che si terrà tutti i mercoledì mattina in piazza Mahbes.