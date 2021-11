Mercati: novità in arrivo per San Donnino e quello del Capoluogo

CAMPI BISENZIO – Rivoluzione mercato: è in fase di disegno della nuova area commerciale di San Donnino in piazza della Costituzione. Lo spazio commerciale per gli ambulanti, una ventina, potrà essere pronto per la fine di novembre. La piazza, infatti, è in questi giorni sottoposta al collaudo dopo la riqualificazione. Non sarà ridisegnato solo il […]

CAMPI BISENZIO – Rivoluzione mercato: è in fase di disegno della nuova area commerciale di San Donnino in piazza della Costituzione. Lo spazio commerciale per gli ambulanti, una ventina, potrà essere pronto per la fine di novembre. La piazza, infatti, è in questi giorni sottoposta al collaudo dopo la riqualificazione. Non sarà ridisegnato solo il mercato di San Donnino, ma anche quello del centro cittadino. I banchi del mercato del Capoluogo, un’ottantina, resteranno nel centro di Campi Bisenzio con una riorganizzazione che permetterà una migliore fruizione. Per questa “rivoluzione” però si dovrà attendere la fine delle festività natalizie. Intanto nel centro prenderanno il via gli eventi legati al Natale con mercatini e l’immancabile Villaggio di Babbo Natale.

“Ci abbiamo messo un po’ di tempo, ma lo abbiamo fatto perchè volevamo condividere questo progetto con gli ambulanti – spiega l’assessore al commercio Ester Artese – ho voluto ascoltare ognuno degli ambulanti coinvolti affinchè fossimo tutti d’accordo. Il mercato di San Donnino sarà completamente ridisegnato. Nel centro cittadino, in questi giorni stiamo predisponendo i banchi del mercato natalizio in piazza Frà Ristoro. Mentre per il mercato nuovo definitivo del capoluogo stiamo facendo un grande lavoro di concertazione con gli ambulanti, una categoria questa che ha molto sofferto durante la pandemia e che speriamo possa riprendersi al più presto”.