Mercatini, concerti e la presentazione del Calendario 2020

CALENZANO – Domani, venerdì 20 dicembre, alle 17 nella sala bambini della biblioteca CiviCa si potranno realizzare maschere di Babbo Natale, in un laboratorio da 4 a 8 anni a cura dell’associazione La Lepre Pazza. Alle 21, nella sala conferenze del Comune in piazza Gramsci 11 si potranno ascoltare le note di “Per un Natale insieme”, concerto dell’ensemble corale della scuola secondaria di 1° grado Malaparte (Prato) e la band Julia Station della Scuola di Musica di Calenzano. Sabato 21 e domenica 22 dicembre al Teatro Manzoni andrà in scena “L’ultima fotografia” di Roberto Andrioli, nell’ambito della stagione teatrale “Regole e sentimenti” del Teatro delle Donne.

Domenica 22 dicembre in piazza Vittorio Veneto si terranno i mercatini di arte e ingegno e street food. Alle 15.30 si terrà una passeggiata per bambini alla ricerca di Babbo Natale, con ritrovo alle ore 15 davanti alla sede dell’ATC. Alle 16 in piazza Vittorio Veneto si terrà il concerto dei “For Joy Gospel Choir”, a cura dell’Associazione Turistica Calenzano. Alle 17, davanti al Municipio, sarà presentato il calendario 2020 del Comune, dedicato alla bellezza del nostro paesaggio e delle tante qualità storiche e architettoniche del territorio di Calenzano. Sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri con l’Amministrazione.

Giovedì 26 dicembre alle 17 al Teatro Manzoni si terrà il consueto concerto gospel, nell’ambito del festival Toscana Gospel, con “Darnell Moore & Gospel Chorale”, a cura dell’associazione Officine della Cultura. Ingresso su prenotazione obbligatoria. Biglietti: intero 8 €, ridotto soci Unicoop Firenze 7 euro. Venerdì 27 dicembre alle 10.30 nella sala bambini di CiviCa si terrà il laboratorio musicale per bambini da 7 a 12 anni “Moversi in coro. Canti e danze intorno al mondo”, a cura della Scuola di Musica di Calenzano. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria.