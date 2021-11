Mercatini, pista del ghiaccio, trenino per bambini e tanto altro ancora: il Natale a Campi “illumina” le festività

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio è pronta a festeggiare il Natale con un programma di iniziative diversificato e coinvolgente. A dare il via alle celebrazioni il taglio del nastro del villaggio di Babbo Natale, sabato scorso, da parte del sindaco Emiliano Fossi: l’accensione delle luminarie e l’apertura dei mercatini, in programma nel corso della giornata, […]

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio è pronta a festeggiare il Natale con un programma di iniziative diversificato e coinvolgente. A dare il via alle celebrazioni il taglio del nastro del villaggio di Babbo Natale, sabato scorso, da parte del sindaco Emiliano Fossi: l’accensione delle luminarie e l’apertura dei mercatini, in programma nel corso della giornata, hanno sancito ufficialmente l’inizio del lungo periodo di festeggiamenti. Fare Centro Insieme, il centro commerciale naturale di Campi Bisenzio, ha curato l’allestimento delle attrazioni nel centro cittadino: oltre ai mercatini in via Santo Stefano – presenti fino al 19 dicembre – saranno presenti stand artigianali, giostre, pista sul ghiaccio e laboratori per bambini.

Numerose anche le attività organizzate dall’Oratorio Totus Tuus, che si svolgeranno nel Chiostro e nei locali di Piazza Matteotti: tutti i sabati e le domeniche sarà presente il presepe a grandezza naturale con animali viventi. Fino al 18 dicembre i laboratori per bambini allieteranno i sabati dell’Oratorio, che avrà come giornate clou l’8 dicembre, data di accensione del grande albero di Natale, e il 6 gennaio, giorno in cui si potrà assistere alla tradizionale cavalcata dei magi.

Un altro protagonista del natale campigiano sarà la Pro Loco, che dal 13 novembre ospiterà nei locali di via Roma 2 il Mercatino dell’AIPS: sono previste anche iniziative in collaborazione con la Casa dell’Acqua e con gruppi di cittadini che vorranno realizzare qualcosa nei diversi centri del territorio, anche grazie al sostegno di sponsor come Chianti Banca e Consiag.

“Sono davvero orgogliosa – ha detto l’assessore al commercio Ester Artese – delle tante iniziative natalizie di quest’anno che sottolineano, ancora una volta, la grande forza della nostra comunità ripartita all’insegna della solidarietà e dell’impegno civico. Mi sento di ringraziare tutte le associazioni e i cittadini, in primis Fare Centro Insieme, la Pro Loco, Confesercenti e l’Associazione AIPS, per il grande lavoro fatto. Sarà una meravigliosa festa di ripartenza così attesa da tutta la collettività”.

Il calendario delle attività

Il Mondo di Babbo Natale – Villa Montalvo: giorni e orari di apertura dalle 10 alle 18.45, dal 13 novembre al 6 gennaio. Sabato, domenica e giorni festivi

Mercatino AIPS: presso la sede della Pro Loco – via Roma 2, giorni di apertura: dal 13 novembre al 6 gennaio, sabato, domenica e giorni festivi

Oratorio Totus Tuus: piazza Matteotti, dal 13 novembre al 18 dicembre: tutti i sabati laboratori per bambini; inoltre, tutti i sabati e le domeniche: presepe a grandezza naturale

Trenino per i bambini Piazza Matteotti – Villa Montalvo orari dalle 10 alle 18.45. Novembre: sabato 20, domenica 21, sabato 27, domenica 28, dicembre: sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19. Gennaio: giovedì 6

8 dicembre: accensione dell’albero di Natale

6 gennaio: cavalcata dei Magi