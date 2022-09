Mercatino cinese abusivo di alimentari, Draghi e Mazzei (FdI): “Problema mai risolto dalle amministrazioni Pd”

FIRENZE – Mercatino cinese abusivo di alimentari all’Osmannoro, nel Comune di Firenze. A lanciare l’allarme sono Alessandro Draghi, capo gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio, e Chiara Mazzei, candidata alla Camera alle elezioni politiche del 25 settembre per Fratelli d’Italia. “Si vendono ortaggi prodotti negli orti dentro i capannoni. Nonostante le nostre ripetute denunce il Comune non fa nulla”. “Questa mattina – aggiunge Draghi – con Chiara Mazzei siamo stati a fare un sopralluogo in via Di Vittorio e in via Ponte a Giogoli all’Osmannoro. Tra i capannoni abbiamo trovato il solito mercatino abusivo di generi alimentari gestito da cinesi. Nonostante le nostre tante denunce tutto continua come prima: merce venduta senza alcun rispetto per l’igiene, in barba a leggi e regole, alimentando un’economia parallela abusiva e pericolosa”. “Un fenomeno da estirpare – dicono Draghi e Mazzei – ma che invece le amministrazioni di sinistra che si sono succedute al Comune di Firenze hanno sempre scelto di assecondare. Addirittura, sbirciando dentro i capannoni si vede come gli ortaggi vengano coltivati in serre improvvisate all’interno, in condizioni igieniche allucinanti. Anche per combattere fenomeni come questo sarà importante avere dal 2024 un sindaco e una giunta guidata dal centro-destra”.