CAMPI BISENZIO – Oggi nei locali della Pubblica assistenza di via Orly si svolge dalle 9 alle 18.30 il mercatino del riuso e del riciclo, lo “sbaracco”. Si potranno trovare oggetti di vario genere che qualcuno non usa più, ma che possono essere utili ad altre persone. Da marzo il mercatino si terrà ogni quarta domenica del mese: un’occasione per tutti coloro che desiderano attivare scambi, riciclare i propri oggetti e perchè no destinare alle attività di solidarietà il proprio impegno e risorse.