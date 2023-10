“Mercatino del riuso” a Lastra a Signa, tutte esaurite le postazioni disponibili

LASTRA A SIGNA – Saranno 44 i banchi presenti alla nuova edizione del Mercatino del Riuso, l’iniziativa che ha come obiettivo quello di dare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle nostre cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. La manifestazione si terrà sabato 14 ottobre dalle 10 alle 18 in piazza Firenze. Quest’anno l’amministrazione comunale è stata costretta a chiudere in anticipo i termini per potersi iscrivere come espositore a causa dell’affluenza di richieste nei primi giorni di apertura del bando che hanno esaurito i posti disponibili per la manifestazione. Si dimostra apprezzata dai cittadini l’idea di collocare la manifestazione in una nuova piazza (precedentemente, tranne la penultima edizione, si teneva in piazza Garibaldi). Coloro che parteciperanno al mercatino usufruiranno di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e così via, ossia articoli di modesto valore in buone condizioni ma che non vengono più utilizzati. Questi ultimi potranno essere acquistati e recuperati da altre persone, evitando di finire in discarica come rifiuti o di ingombrare case e soffitte.