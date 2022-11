Mercato autunnale in piazza Vittorio Veneto

SESTO FIORENTINO – Artigianato e commercio di qualità è l’appuntamento promosso da Confartigianato Firenze in piazza Vittorio Veneto per sabato 12 novembre con il mercato autunnale. Al mercato autunnale saranno protagonisti negozi e botteghe di qualità del territorio fiorentino. Soddisfatto il responsabile della Piana di Confartigianato Firenze Paolo Gori che vede nel mercato “un’occasione per vivere insieme il centro cittadino di Sesto e per […]

SESTO FIORENTINO – Artigianato e commercio di qualità è l’appuntamento promosso da Confartigianato Firenze in piazza Vittorio Veneto per sabato 12 novembre con il mercato autunnale. Al mercato autunnale saranno protagonisti negozi e botteghe di qualità del territorio fiorentino. Soddisfatto il responsabile della Piana di Confartigianato Firenze Paolo Gori che vede nel mercato “un’occasione per vivere insieme il centro cittadino di Sesto e per valorizzare chi, faticosamente, realizza e vende prodotti di pregio”. Saranno presenti: The Artist Pen: penne in legno, Maurizio Figus: coltelli e legno olivo, Lilyum Firenze: gessetti, Pelletteria R.A.L.: cinture in cuoio e borse in pelle, Piero Lanini: portafogli pelle, Limbo Firenze: ceramiche, Opera art jewels: gioielli e bracciali in cuoio, Cristianini: Cappellificio, Antonella: capi in Alpaca, Beneventi Anselmo: Aceto balsamico, Cesare Pittore, Non solo trottole: trottole in legno Sassi e Fantasia: sassi dipinti a mano.