Mercato dei fiori il 30 e 31 ottobre

SESTO FIORENTINO – Sabato 1 novembre il mercato settimanale del sabato si svolgerà regolarmente. Domani e dopodomani, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, in piazza del Mercato si svolgerà il consueto mercato dei fiori.

Autore Redazione Redazione