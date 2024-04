Mercato libero dell’energia, Campaioli (Multienergia): “Attenzione alle chiamate ingannevoli, evitate i “sì” telefonici”

PRATO – Attenzione alla trappola dei “sì telefonici”. Questa la raccomandazione di Multienergia, il consorzio energetico di Confartigianato con sede a Montemurlo, che sta ricevendo numerose segnalazioni di telefonate ricevute da propri utenti da parte di persone che si identificano come i gestori utilizzati da Multienergia. E proprio su questo proliferare di comunicazioni interviene Fabrizio Campaioli, recentemente salito alla presidenza del consorzio Multienergia. “Abbiamo moltissime segnalazioni di telefonate ingannevoli ai nostri consorziati – dice Campaioli – che in questo periodo stanno diventando davvero troppe. Vogliamo precisare che i nostri fornitori, con i quali abbiamo stipulato condizioni interessanti sul mercato, non chiamano direttamente i nostri consorziati. Si tratta di veri e propri tentativi di truffa: sono infatti quasi sempre agenzie che si presentano come l’attuale fornitore, conoscono purtroppo molti dati riservati della fornitura e con scuse o motivazioni varie, cercano di ottenere un “sì telefonico” pericolosissimo. Il consiglio che posso fornire è di rispondere che si fa parte di un consorzio di Confartigianato e probabilmente chi ha chiamato chiuderà la telefonata. Mai dire sì telefonici, o a dare informazioni riservate, come il codice fiscale, il Pod o PDR, l’Iban o altro”.

È una grande sfida quella che da luglio prossimo segnerà il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia elettrica. Una sfida già conclusa per il gas, per il quale il mercato tutelato – a eccezione dei clienti vulnerabili per età, difficoltà economiche e disabilità – si è chiuso nello scorso mese di gennaio. Multienergia ha già sostenuto le imprese nel primo passaggio riservato alle utenze non domestiche l’anno scorso, con chiarezza nei messaggi alla clientela e nelle offerte, anche attraverso i funzionari di Confartigianato che hanno guidato gli associati in questa fase delicata. E in un momento nel quale tanti cittadini sono inondati da telefonate e informazioni veicolate da tutti i media, il consorzio rappresenta una garanzia per tutti i consumatori. “Il consorzio – spiega Campaioli – gestisce oltre 5000 utenze domestiche e imprese. Non ci sono solo i nostri uffici di Montemurlo a disposizione per qualsiasi necessità ma teniamo a precisare che un ruolo fondamentale ce l’ha anche Confartigianato Imprese Prato. E’ una sinergia che ci consente di informare con chiarezza i consumatori circa le condizioni economiche tutelate e vantaggiose per tutti. Dunque, non soltanto tramite i consulenti di Multienergia è possibile richiedere informazioni o preventivi ma anche presso tutte le sedi di Confartigianato nelle quali i funzionari incaricati saranno a disposizione di persona, raggiungibili e identificabili”.