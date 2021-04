Mercato regolare sabato 24 aprile e il 1 maggio

SESTO FIORENTINO – Domani sabato 24 aprile, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente con la presenza di tutti i banchi, alimentari e non, come previsto per i territori in “zona arancione”. Per sabato 1 maggio, Festa dei Lavoratori, è previsto, in deroga al regolamento comunale, lo svolgimento regolare del mercato secondo le modalità previste per il “colore” in cui […]

SESTO FIORENTINO – Domani sabato 24 aprile, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente con la presenza di tutti i banchi, alimentari e non, come previsto per i territori in “zona arancione”. Per sabato 1 maggio, Festa dei Lavoratori, è previsto, in deroga al regolamento comunale, lo svolgimento regolare del mercato secondo le modalità previste per il “colore” in cui il nostro Comune si troverà per allora.