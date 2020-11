Mercato ridotto e consegna a domicilio per l’abbigliamento

SESTO FIORENTINO – Ancora un sabato in “zona rossa” con i negozi di abbigliamento, calzature e accessori chiusi come prevede il decreto per questo tipo di zona. Il mercato del sabato aperto a metà con i soli banchi dedicati agli alimentari dalla frutta e verdura, al pronto da portare via, e con alcuni negozi che, […]

SESTO FIORENTINO – Ancora un sabato in “zona rossa” con i negozi di abbigliamento, calzature e accessori chiusi come prevede il decreto per questo tipo di zona. Il mercato del sabato aperto a metà con i soli banchi dedicati agli alimentari dalla frutta e verdura, al pronto da portare via, e con alcuni negozi che, per superare questo momento di emergenza sanitaria, dovendo stare chiusi si sono organizzati con l’asporto.

Asporto non solo per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar, ma anche negozi di abbigliamento che dovendo stare chiusi hanno deciso di effettuare consegne a domicilio, come le librerie attività queste ultime che già svolgevano nel precedente lockdown. Insomma, il commercio si adegua alla situazione. E.A.