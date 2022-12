Mercoledì 21 a Signa il congresso dello Spi Cgil Firenze. Fra i temi pensioni, servizi socio-sanitari di prossimità e non autosufficienza

SIGNA – Domani, mercoledì 21 dicembre, inizia il quinto congresso dello Spi-Cgil Firenze. L’appuntamento è alle 9.30 a Villa Castelletti con gli interventi di Mario Batistini (segretario generale Spi Cgil Firenze) e i saluti istituzionali del sindaco Giampiero Fossi. Il congresso proseguirà nel pomeriggio e nella giornata di giovedì 22 sempre a partire dalle 9.30. “Il congresso – si legge in una nota – è un appuntamento molto importante, in un periodo estremamente difficile, sia a livello territoriale che globale. La pandemia, la guerra, l’aumento del costo della vita stanno creando ancora più disuguaglianze e povertà, che le persone anziane si vedono costrette ad affrontare in aggiunta alle proprie difficoltà personali. La discussione che abbiamo iniziato nelle settimane passate con i nostri iscritti nelle, 150 assemblee organizzate su tutto il territorio provinciale, ci ha descritto chiaramente la condizione delle persone anziane che noi rappresentiamo e che sono profondamente penalizzate, non solo per l’aumento dei costi energetici e dei prodotti di prima necessità, ma anche perché spesso si trovano a dover sostenere i propri figli o nipoti che vivono una condizione lavorativa precaria e povera. Per questo, andremo a congresso per approfondire i temi cari allo Spi-Cgil: pensioni, servizi socio-sanitari di prossimità, non autosufficienza, città e aree interne a misura delle persone anziane, sostegno per le persone più fragili e in difficoltà”.