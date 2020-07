“Mercoledì del centro”: simulazione di soccorso della Misericordia. Dopo il grazie ai volontari

CAMPI BISENZIO – La Misericordia di Campi si conferma ancora una volta come una delle associazioni più attive sul territorio. E che al tempo stesso presta grande attenzione anche ai propri volontari. Lo dimostra la serata organizzata nei giorni scorsi nel parco di Villa Il Palagio durante la quale sono stati ringraziati – e anche “omaggiati” – tutti coloro che, con il proprio servizio, hanno permesso di superare il periodo più critico dell’emergenza sanitaria, sia che si trattasse di effettuare un servizio sociale, sia che ci fosse l’esigenza di salire su un’ambulanza e rischiare anche personalmente. Ma, come ha sottolineato il Provveditore Cristiano Biancalani, “questo è lo spirito che ci caratterizza da sempre e che sarà la nostra forza anche negli anni a venire”. Lo dimostra la presenza oggi, mercoledì 22 luglio, al penultimo appuntamento con i “Mercoledì dell’estate” (organizzati da Fare Centro Insieme e Oratorio Totus Tuus, con negozi aperti e mercatino dalle 16 alle 24), con la Misericordia presente nel centro di Campi per il servizio di controllo e antiassembramento: l’associazione sarà presente con due gazebo e, per l’occasione, ha creato anche un evento a cura dei settori Formazione e Area Emergenze. In pratica, si tratta di una simulazione di soccorso che ha come scopo quello di coinvolgere sia la parte sanitaria che quella di Protezione civile. “Si tratta – spiega Biancalani – di simulare il recupero di una ragazza ferita dopo una rovinosa caduta dall’argine del Bisenzio verso il fiume (attenzione: non dentro il fiume, n.d.r.) nei pressi del ponte di via Santo Stefano. L’operazione sarà portata a termine tramite toboga agganciato al verricello di uno dei due fuoristrada utilizzati per la simulazione. L’altro fuoristrada fungerà invece da punto luce, grazie ai fari montati sopra il tetto dello stesso mezzo. I due fuoristrada arriveranno sul luogo dell’intervento partendo dall’accesso di Santa Maria costeggiando tutto il fiume fino alla zona dell’albereta. Al loro arrivo troveranno l’equipaggio sanitario già sull’argine. L’ambulanza non sarà presente sul posto ma resterà parcheggiata nei pressi del ponte per poi “entrare in scena” al momento dell’ospedalizzazione del paziente”. Il gruppo Droni della Misericordia, inoltre, si occuperà di una serie di riprese dall’alto, grazie alla collaborazione di un pilota professionista con abilitazione certificata al volo su centri abitati. “Inoltre – conclude Biancalani – desidero ringraziare, oltre a tutti i volontari per l’ennesimo impegno a cui hanno risposto subito sì, l’assessore Riccardo Nucciotti grazie al quale abbiamo ottenuto le autorizzazioni necessarie dall’ufficio del Genio civile della Regione Toscana che ha la competenza sull’alveo del fiume interessato dall’esercitazione”.