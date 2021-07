Merlotti (Pd) e assessore Nardini: “Continueremo a chiedere alla Gkn il ritiro dei licenziamenti”

FIRENZE – Anche il consigliere regionale Pd, Fausto Merlotti (nella foto), eletto proprio nel Collegio della Piana, e l’assessore regionale al lavoro, Alessandra Nardini, si sono schierati senza mezze misure a fianco dei lavoratori della Gkn. “Questa mattina, a Firenze, – ha detto Merlotti – non solo i lavoratori della Gkn hanno dato un segnale all’azienda e ai suoi consulenti, ma è stato un intero territorio a far sentire la propria voce. Le istituzioni unite, Comuni e Regione, i sindacati, le forze sociali, il mondo dell’associazionismo, i circoli ricreativi: una comunità di persone compatta ha affermato con dignità e forza che il comportamento tenuto dal fondo Melrose è inaccettabile e inqualificabile”. “Quella della Gkn – ha aggiunto Merlotti – è una vicenda ingiusta e dolorosa, davanti alla quale, però, non ci arrendiamo. Sarà una sfida lunga ma la piazza di stamani ci dice, tra le tante cose, che non è solo una questione che riguarda la Gkn ma tutto un territorio. In questi giorni spesso mi sono recato ai cancelli dello stabilimento. Più volte mi sono sentito dire dai lavoratori: “Non lasciateci soli”… Questo territorio, storicamente unito e solidale, sarà al loro fianco domani, dopodomani, e così via e nelle settimane a venire. L’auspicio più grande è che oltre alla giusta solidarietà presto arrivino anche le prime proposte dalla politica e dal Governo di questo Paese. Un Paese a cui la proprietà, giovedì scorso, ha mancato di rispetto mandando all’incontro in Prefettura con i sindacati e le istituzioni dei “semplici” consulenti”.

“Oggi dalla piazza è arrivato un messaggio forte che grida indignazione per il comportamento senza scrupoli di un fondo finanziario, chiede giustizia e rispetto per il lavoro, richiama alle proprie responsabilità politica e istituzioni”. Con queste parole l’assessore Nardini ha commentato la giornata di mobilitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. L’assessore questa mattina ha partecipato al presidio che si è tenuto in piazza Santa Croce a Firenze: “Quanto sta accadendo a Campi Bisenzio desta grande preoccupazione. La Toscana, come tutto il resto del paese, non può permettersi ondate di licenziamenti collettivi e non deve restare vittima della crudele logica del profitto. Continueremo a chiedere all’azienda il ritiro dei licenziamenti e al governo nazionale l’impegno a seguire la vertenza. Ora serve più che mai l’unità dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, della cittadinanza tutta. Al fianco delle istituzioni occorre battersi per difendere il lavoro e la sua dignità, e per sottrarre il nostro territorio alle dinamiche predatorie di fondi e multinazionali, impedendo delocalizzazioni e speculazioni finanziarie sui siti produttivi”.