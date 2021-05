Merlotti (Pd): “I 4 milioni dalla Regione per la Fi-Pi-Li? Stanziamento atteso e necessario per la viabilità del territorio”

FIRENZE – Poche ore fa la notizia dello stanziamento, da parte della Regione, di 4 milioni, per i lavori sulla Fi-Pi-Li. al centro, nel gennaio scorso, di una rovinosa frana. Una decisione su cui è intervenuto il consigliere regionale del Pd, Fauso Merlotti: “La Regione con questo finanziamento destinato al tratto della Fi-Pi-Li coinvolto nella frana del 12 gennaio scorso all’altezza di Lastra a Signa consente l’avvio della procedura di ripristino dell’intera carreggiata. E impegna, inoltre, la Città metropolitana a predisporre tutti gli atti che consentano di avere un cantiere attivo anche la notte per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, accorciando i tempi di lavoro, della durata del cantiere e dei disagi per i cittadini. La riduzione dei tempi del cantiere e, dunque, l’accelerazione dei lavori sono necessari a limitare le code sulla Fi-Pi-Li ma anche a contenere al massimo le ripercussioni sulla viabilità locale ordinaria, soprattutto per i territori di Lastra a Signa e Scandicci”. “Si tratta, pertanto, – conclude Merlotti – di un intervento atteso e necessario per mettere completamente in sicurezza il tratto di strada interessato dalla frana: un passaggio di cui non possiamo che essere soddisfatti e che auspichiamo, anche grazie a un’informazione precisa, puntuale e costante nei confronti del Comune di Lastra a Signa e dei cittadini, possa realizzarsi tempestivamente, riconsegnando al territorio un pezzo di viabilità fondamentale”.