Merlotti (Pd): “Nuova pista, possiamo guardare con ottimismo allo sviluppo dello scalo fiorentino e alla crescita del territorio”

FIRENZE – “Il via libera dell’Ente nazionale per l’aviazione civile al tracciato di 2.200 metri è un fatto importante che ci permette di guardare con ottimismo al futuro dello scalo fiorentino e del sistema aeroportuale toscano. Un passo avanti che mi auguro possa aprire la strada verso la realizzazione di un’opera che andrebbe a incidere significativamente sulla crescita dell’area fiorentina e di tutta la regione”: parole, queste, del consigliere regionale Pd, Fausto Merlotti.

“Il progetto della nuova pista di Peretola, convergente e declinata rispetto all’asse autostradale, che ha come prerogativa quella di tenere insieme sviluppo e tutela dell’ambiente, – aggiunge Merlotti – rappresenta una svolta, anche in chiave di sostenibilità, per cui è stato costante il lavoro della Regione e del presidente Eugenio Giani, e per cui sarà indispensabile portare avanti un impegno con l’obiettivo di coinvolgere e mettere d’accordo tutti i territori interessati. Firenze e la Toscana necessitano di uno scalo aeroportuale e di un sistema aeroportuale capaci di rispondere alle necessità del traffico passeggeri, che come certificano i dati di Toscana Aeroporti segnano una costante ripresa. L’auspicio è che la decisione del Cda di Enac possa aprire una prospettiva attesa per il potenziamento dell’aeroporto Vespucci e del sistema infrastrutturale regionale, e uno scenario di crescita reale per tutto il territorio”.