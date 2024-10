Mese dell’affido, due eventi a Carmignano

CARMIGNANO – Sono due gli eventi, promossi a Carmignano dall’assessorato ai servizi sociali, nell’ambito delle iniziative per “Il mese dell’affido”, organizzate dal Centro affidi della Società della Salute area pratese, in collaborazione con le famiglie affidatarie: giovedì 10 ottobre, nel pomeriggio, alle 17, a Seano, nei giardini di via Gadda sarà inaugurata la panchina dedicata […]

CARMIGNANO – Sono due gli eventi, promossi a Carmignano dall’assessorato ai servizi sociali, nell’ambito delle iniziative per “Il mese dell’affido”, organizzate dal Centro affidi della Società della Salute area pratese, in collaborazione con le famiglie affidatarie: giovedì 10 ottobre, nel pomeriggio, alle 17, a Seano, nei giardini di via Gadda sarà inaugurata la panchina dedicata all’affidamento e all’accoglienza; sabato 12 ottobre, dalle 9.30 alle 12, è in programma invece “L’affido incontra l’arte”, visita guidata alla casa-studio Quinto Martini di Seano preceduta da una piccola colazione per i partecipanti. Il ritrovo è al parco museo Quinto Martini (nella foto). L’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione culturale Parco Museo. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare: Centro affidi Sds area pratese 0574 1836477 – 1836412, servizioaffidi@comune.prato.it.