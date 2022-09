Messa in sicurezza e adeguamento sismico di tre scuole: dalla giunta lastrigiana il via libera alla richiesta di finanziamenti per i progetti

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’attenzione del Comune di Lastra a Signa nei confronti dell’edilizia scolastica. Durate l’ultima giunta comunale è stata infatti approvata la delibera che dà il via alla richiesta di finanziamenti per la redazione di tre progetti di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza sismica di edifici pubblici. Si tratta della […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’attenzione del Comune di Lastra a Signa nei confronti dell’edilizia scolastica. Durate l’ultima giunta comunale è stata infatti approvata la delibera che dà il via alla richiesta di finanziamenti per la redazione di tre progetti di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza sismica di edifici pubblici. Si tratta della scuola primaria Milite Ignoto a Malmantile, della scuola primaria Dante Alighieri di Porto di Mezzo e della scuola primaria Alberti in via Livornese.

In particolare i tre progetti, che saranno portati avanti dall’Ufficio lavori pubblici del Comune, “serviranno – si legge in una nota – per poter richiedere finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Fondo per la progettazione degli enti locali destinato alla redazione di progetti di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. I finanziamenti dovranno essere richiesti per gli studi di vulnerabilità sismica, per le prove e per l’affidamento della progettazione fino al livello definitivo”.