Messaggi diffusi con altoparlanti dalla Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, su tutto il territorio comunale sarà diffuso, attraverso gli altoparlanti dei mezzi della Polizia Municipale, un messaggio del sindaco per invitare i cittadini a rispettare le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19. Nel breve messaggio viene ribadita l’importanza del rispetto “delle misure per la tutela della salute nostra e della nostra comunità”. Viene ricordato, inoltre, che “gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità”, e che occorre evitare “di uscire e creare assembramenti in luoghi al chiuso o all’aperto come parchi, giardini o piazze. Solo con l’impegno di tutti – si ricorda nel messaggio – queste misure potranno essere veramente efficaci”. L’iniziativa, si legge in una nota del Comune, si è resa necessaria per richiamare e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme di prevenzione indispensabili per superare l’attuale emergenza sanitaria. Con lo stesso obiettivo, già nella mattinata di oggi, le associazioni di Protezione Civile hanno avviato la diffusione di alcuni volantini informativi in piazze, giardini e parchi.