FIRENZE – La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che dal pomeriggio di lunedì 2 marzo sono previste piogge diffuse localmente anche a carattere temporalesco. Per questo motivo la Regione ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico per l’area B (Bacino Ombrone Pistoiese – Bisenzio) e gialla per i restanti territori. “Le piogge – si legge in una nota – potranno causare locali frane e l’innalzamento dei livelli idrometrici”.