Metrocittà: dal 1 aprile saranno spenti gli impianti di riscaldamento

CAMPI BISENZIO – Il sindaco Dario Nardella ha annunciato il provvedimento adottato dal capoluogo e da altri centri del territorio (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandicci, Signa e Lastra a Signa, Montelupo, Cerreto Guidi, Certaldo, Montespertoli, Pontassieve e Impruneta): dal 1 aprile saranno spenti gli impianti di riscaldamento, la decisione è stata presa a margine dell’Assemblea Upi relativa alle considerazioni sui costi e sulla riforma degli enti locali

“Fare la propria parte davanti alle tensioni dovute alla guerra in Ucraina, – si legge in una nota – con conseguenze sul costo degli approvvigionamenti energetici, e tenendo conto dell’andamento del clima che va incontro alla primavera, alcuni Comuni della Città Metropolitana di Firenze hanno deciso di spegnere gli impianti di riscaldamento nei loro territori con quindici giorni di anticipo rispetto ai tempi consentiti, dunque dal 1 aprile, ad esclusione di ospedali, case di cura cliniche, scuole materne e asili nido. Lo ha comunicato il sindaco Dario Nardella a margine dell’assemblea congressuale Upi in Palazzo Medici Riccardi, durante la quale è stato nominato il nuovi presidente di Upi Toscana, Gianni Lorenzetti”. “Vanno attuate iniziative pubbliche immediate – ha spiegato il sindaco – che si integrino ai comportamenti individuali che tutti i cittadini possono autonomamente porre in essere, in modo da ridurre i consumi di energia da fonti non rinnovabili”. Il provvedimento sarà adottato dai Comuni dell’agglomerato urbano (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Sesto, Campi, Scandicci, Signa e Lastra a Signa), Montelupo, Cerreto Guidi, Certaldo, Montespertoli, Pontassieve e Impruneta. Anche altri Comuni intendono muoversi in questa direzione.

Circa i costi dell’energia, Nardella ha sottolineato come “per ora non fermiamo i cantieri, ma è necessario un intervento del Governo che da un lato deve darci le risorse per far fronte all’aumento del costo delle materie prime delle aziende, dall’altro deve calmierare i prezzi energetici. Lo ha detto il ministro Cingolani che qui c’è una speculazione e allora il Governo intervenga a gamba tesa per bloccare questa vergognosa speculazione che noi non possiamo accettare”.

Circa l’accoglienza dei profughi ucraini (rapporti con le scuole, raccordo con le autorità sanitarie, i luoghi di accoglienze), Nardella ha sottolineato come Province e Città Metropolitane “sono fondamentali per creare un coordinamento sul territorio, soprattutto a supporto dei piccoli Comuni, altrimenti questa emergenza umanitaria ci sfuggirà di mano. I numeri che vediamo ora dei rifugiati ucraini non sono niente rispetto a quelli che vedremo nelle prossime settimane”.