Metrocittà Firenze, Territori Beni Comuni: “Priorità al trasporto pubblico”

FIRENZE – “Lo abbiamo sempre detto, lo diciamo a maggior ragione adesso: il trasporto pubblico, in particolare quello legato alle necessità scolastiche, deve essere una priorità”. Per i consiglieri metropolitani di Territori Beni Comuni Enrico Carpini e Lorenzo Falchi “a distanza di un mese dall’inizio della scuola permangono ancora tante situazioni di difficoltà e di non rispetto delle misure anti Covid sui mezzi di trasporto. Non si può pensare che la responsabilità possa essere fatta ricadere soltanto sulle singole scuole che hanno fatto grandi sforzi per adeguare la didattica e l’organizzazione alle nuove norme e talvolta non hanno potuto differenziare gli orari di ingresso e uscita proprio per le conseguenze che questi provvedimenti avrebbero generato”. Per questo, “come gruppo Territori Beni Comuni, “rilanciamo la necessità di interventi a tutti i livelli. Dal Governo devono essere garantite le risorse affinché si possano rispettare le direttive in materia di prevenzione. A Regione e Città metropolitana spetta il non facile ruolo di coordinamento tra istituzioni scolastiche e i gestori dei servizi di trasporto. Anche la politica deve fare la sua parte e “proprio per questo abbiamo proposto durante la seduta di ieri che della questione torni a occuparsi anche la Commissione di controllo della Città metropolitana. L’obiettivo è contribuire, come ente, a un’azione di stimolo verso le altre istituzioni per dare una risposta efficace alle difficoltà che ancora si riscontrano anche sul territorio della nostra Città metropolitana”.