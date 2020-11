Metrocittà, presentati ai sindaci Piano territoriale e Agenda 2030

FIRENZE – Il Piano territoriale di area metropolitana e l’Agenda metropolitana 2030 sono stati presentati oggi ai sindaci in Palazzo Medici Riccardi. Il Piano Territoriale Metropolitano si colloca all’interno di un lavoro unitario che parte dal Piano Strategico e per la prima volta fissa delle azioni con cadenza annuale. Gli obiettivi che si pone sono […]

FIRENZE – Il Piano territoriale di area metropolitana e l’Agenda metropolitana 2030 sono stati presentati oggi ai sindaci in Palazzo Medici Riccardi. Il Piano Territoriale Metropolitano si colloca all’interno di un lavoro unitario che parte dal Piano Strategico e per la prima volta fissa delle azioni con cadenza annuale. Gli obiettivi che si pone sono quattro, spiega la Città Metropolitana: rigenerazione urbana e limitazione al consumo di suolo, razionalizzazione riqualificazione dei poli funzionali e produttivi, resilienza e paesaggio e infine muoversi meglio per vivere meglio.

Per raggiungere questi obiettivi le strategie messe in atto si intersecano con quelle del Pums, il Piano per la mobilità sostenibile, e del Piano Strategico. Tre le macroaree interessate. La prima è l’accessibilità universale, che prevede di implementare le infrastrutture di trasporto per l’accessibilità metropolitana e garantire l’accessibilità ai servizi metropolitani. Si passa poi alle cosiddette “opportunità diffuse”, ovvero ampliare l’offerta dei servizi metropolitani diffusi e rigenerare il patrimonio urbano esistente. Infine le “terre del benessere”, con una valorizzazione della rete fluviale metropolitana, favorire la fruizione sostenibile dei paesaggi metropolitani e tutelare i sistemi ecologici.

È stato poi illustrato il percorso per la redazione dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo sviluppo sostenibile, frutto di un accordo tra la Metrocittà e il Ministero dell’Ambiente. Diciassette gli obiettivi da raggiungere nei prossimi dieci anni per avere un quadro di riferimento per strategie e politiche di sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale in tutti i Paesi del mondo. Imprescindibile e continuativo il confronto con i territori comunali: questo percorso sarà attuato attraverso un processo partecipativo, condotto da ‘Avventura Urbana’, che si concluderà nell’ottobre 2021.



Nel corso della conferenza è stato diffuso un sondaggio istantaneo dal quale è emerso che la priorità per i Sindaci è una crescita economica duratura e sostenibile insieme al garantire un’istruzione di qualità inclusiva e uno stile di vita improntato al consumo sostenibile.