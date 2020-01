MetroSesto: camminare seguendo un percorso con la “App”

SESTO FIORENTINO – Un incontro per far conoscere e imparare ad utilizzare la “app” di MetroSesto, il percorso con tappe e fermate stabilite sul territorio. L’incontro si tiene sabato 18 gennaio alle 14 da M1 Usl Scatola Nera e si tratta di un incontro pratico, ovvero con camminata per imparare l’utilizzo della “App” Metrosesto. MetroSesto è un progetto per guadagnare salute, camminando, e per fare pause di movimento anche di soli pochi minuti nella tua routine quotidiana. L’iniziativa è gratuita, non richiede alcuna iscrizione, ma è obbligatorio per partecipare aver installato l’App sul cellulare.