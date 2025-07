“Metti la prevenzione nel carrello”: al via la decima tappa dell’iniziativa promossa da Regione, Ispro e Unicoop Firenze

CAMPI BISENZIO – Al via la decima tappa della campagna “Metti la prevenzione nel carrello”, promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze per promuovere la prevenzione agli screening oncologici. Da ieri al 18 luglio l’Unità mobile di Ispro sosterà nel parcheggio del Coop.fi Palagetta di Campi Bisenzio per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito o che comunque, hanno diritto a partecipare allo […]

CAMPI BISENZIO – Al via la decima tappa della campagna “Metti la prevenzione nel carrello”, promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze per promuovere la prevenzione agli screening oncologici. Da ieri al 18 luglio l’Unità mobile di Ispro sosterà nel parcheggio del Coop.fi Palagetta di Campi Bisenzio per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito o che comunque, hanno diritto a partecipare allo screening. Durante il periodo di permanenza dell’Unità mobile, sarà possibile partecipare anche allo screening per l’epatite C rivolto a tutti i cittadini fra i 35 e i 55 anni che non hanno ancora effettuato il test e restituire la provetta per lo screening del colon retto. “Tutto ciò – si legge in una nota – fa parte di un più ampio protocollo d’intesa tra Regione, Ispro e Unicoop Firenze che ha come obiettivo la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per favorire sempre di più l’adesione agli screening oncologici”. Gli obiettivi del protocollo e il calendario delle attività sono stati presentati alla presenza di Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute e sanità della Regione, Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, Roberto Gusinu, direttore sanitario di Ispro, Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze, Franca Frati, presidente sezione soci Coop di Campi Bisenzio, e Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.

“Con Campi Bisenzio si aggiunge un’altra tappa significativa al percorso che stiamo portando avanti insieme a Ispro e Unicoop Firenze. Un’iniziativa di grande valore, che ci permette di rendere la prevenzione sempre più vicina e accessibile, portandola direttamente nei territori. Stiamo lavorando insieme per aumentare ulteriormente la partecipazione ai programmi di screening, semplici e gratuiti, messi a disposizione dal nostro sistema sanitario pubblico. Anche oggi abbiamo avuto una conferma concreta di quanto l’unione di energie e obiettivi possa incidere davvero nel promuovere e far crescere la cultura della prevenzione”, ha detto l’assessore Bezzini mentre il sindaco Tagliaferri ha aggiunto che “Campi Bisenzio è orgogliosa di ospitare un’iniziativa che mette al centro la salute dei cittadini, rendendo la prevenzione accessibile e vicina. Ringrazio Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze per questo impegno concreto: fare rete su questi temi significa salvare vite e costruire una comunità più consapevole e più sana”.

“Siamo felici di proseguire il progetto che da un anno esatto stiamo portando avanti insieme a Unicoop Firenze e Regione Toscana. A Campi Bisenzio, oltre le consuete mammografie, daremo la possibilità di restituire le provette per lo screening del colon retto ed effettuare il test per l’Hcv dedicato alle persone tra i 36 e 56 anni. La prevenzione ancora una volta va nei territori, nei luoghi frequentati dalle persone abitualmente per agevolare il più possibile la lotta contro il cancro. Ispro è ben felice di mettere a disposizione i suoi mezzi e i suoi professionisti per una causa così importante. Ringraziamo Unicoop Firenze per aver raccolto questa sfida che, insieme a Regione Toscana ed alla rete del Sistema Sanitario Toscano, porteremo avanti con impegno e sempre più capillarità”, queste invece le parole di Simona Dei, direttrice generale Ispro.

“A un anno esatto dall’avvio, con Ispro e Regione Toscana diamo il via, qui a Campi Bisenzio, a una nuova tappa di questa iniziativa che offre ai nostri soci e clienti una possibilità in più di prendersi cura di sé e della propria salute attraverso la prevenzione: come cooperativa di consumatori la promozione del benessere è un nostro impegno costante che perseguiamo, non solo offrendo prodotti di qualità e sicuri, ma anche attraverso campagne, iniziative e attività rivolte al grande pubblico. Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Ispro rilanciamo il nostro impegno sui temi della salute e del benessere, con l’auspicio che i nostri negozi possano diventare sempre più un punto di riferimento dove le persone si recano, non solo per fare la spesa, ma anche per informarsi, orientarsi e trovare spunti per migliorare la propria qualità di vita”, aggiunge Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze.

“Siamo molto felici di accogliere nel nostro Coop.fi questa iniziativa che rappresenta un’occasione importante per i soci e clienti del territorio per informarsi, avere supporto e strumenti concreti per prendersi cura della propria salute: come sezione soci siamo pronti a dare il nostro contributo per promuovere la cultura della salute e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione”, ha concluso Franca Frati, presidente sezione soci Coop Campi Bisenzio (nella foto in basso).

I numeri e le prossime tappe dell’iniziativa

L’iniziativa ha registrato una grande adesione: nelle nove tappe, da luglio 2024 a oggi, in totale sono state effettuate 4.850 mammografie, 100 ecografie mammarie e, grazie al contatto nell’Unità mobile, sono stati inviati 100 kit del sangue occulto; oltre 1000 persone sono state contattate via messaggio o WhatsApp e oltre 500 persone hanno espresso il loro gradimento per l’iniziativa, grazie alla quale, da luglio 2024 a oggi, sono stati organizzati circa 40 appuntamenti di sensibilizzazione della popolazione. Dopo Firenze (Coop.fi Ponte a Greve e Coop.fi Gavinana), Prato, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Lucca, Cascina, Sinalunga e Arezzo, nei prossimi mesi l’iniziativa proseguirà in altri Centri Coop con altri appuntamenti nelle province dove opera la cooperativa: nei punti vendita di Unicoop Firenze toccati dall’iniziativa sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere ai test dei programmi di screening oncologici e partecipare ad attività dedicate alla prevenzione oncologica con il supporto dei professionisti di Ispro.

I programmi di screening oncologico

Lo screening mammografico presso l’Unità mobile di Ispro: chi ha tra i 45 e 74 anni ed è interessata a effettuare una mammografia presso l’Unità mobile presente al punto vendita di Campi Bisenzio, può scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3476745558 con il testo “Contattami” e verrà richiamata.

Lo screening del colon retto (restituisci la provetta presso l’Unità mobile di Ispro): per tutti coloro che hanno già ricevuto l’invito a casa per effettuare lo screening del colon retto, è possibile restituire la provetta, presso l’Unità mobile, da lunedì a venerdì, secondo i seguenti orari: da martedì 15 a giovedì 17 luglio dalle 8.30 alle 17.30, venerdì 18 luglio dalle 8.30 alle 12.30.

Lo screening per Epatite C – Test Hcv: chi è nato fra il 1969 e il 1989 ed è interessato a effettuare un test Hvc, puoi recarsi presso il punto soci del Coop.fi di Campi Bisenzio, nei seguenti giorni e orari per chiedere di effettuare l’esame. Ci vorranno circa 20 minuti per conoscerne l’esito: mercoledì 16 luglio in orario 14-17, martedì 15, giovedì 17 e venerdì 18 luglio in orario 9.30-12.30. Info: regione.toscana.it/screeningoncologici – 055 545454 (tasto 4 percorso screening e tasto 1 ambito fiorentino), dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e sabato dalle 7.45 alle 12.30 – infoscreening@ispro.toscana.it.