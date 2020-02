Metti una sera al circolo. A parlare di libri, Piana e volontariato

CAMPI BISENZIO – Metti una sera al circolo. In questo caso al circolo Mcl “Don Renzo Paoli” di San Piero a Ponti (sede anche della locale sezione della Misericordia) a parlare di libri. Ma anche di Piana, volontariato e sport. Da qualche mese, infatti, il circolo organizza una rassegna, denominata “Uno scrittore fra noi”, che sta avendo davvero successo. Un modo diverso per riscoprire la lettura, gli autori locali ma anche il circolo stesso, dove si va a vedere la partita di calcio ma si assiste anche alla presentazione di libri che riguardano più o meno direttamente il territorio in cui viviamo. Non a caso, all’interno del circolo di San Piero a Ponti stanno allestendo una piccola “biblioteca” che in questi mesi è cresciuta costantemente e che è a disposizione di chi il circolo lo frequenta. Tanti buoni motivi, quindi, per partecipare “attivamente” a una serata dove, insieme al presidente Roberto Bracali, è stato presentato il libro di Maurizio Mandarano, “Il cane in strada” scritto per Marco Del Bucchia Editore. Una bella serata, che ha permesso di parlare del libro ma anche di “inserirlo” nel contesto della Piana, per scoprire come l’autore, nato a Firenze ma che ha sempre vissuto a Campi Bisenzio, ha scoperto la propria passione per la scrittura ma anche per parlare dei suoi prossimi progetti. Una bella serata, ci sia consentito, per vivere il circolo in modo diverso, per parlare dei volontari che “lo mandano avanti”, per vivere un circolo, luoghi che in passato, non solo a San Piero a Ponti, erano fra i punti di riferimento nella vita di un paese ma che con il passare del tempo, loro malgrado, hanno perso molti dei loro frequentatori. Ecco perché l’iniziativa del circolo di San Piero a Ponti, quella di dedicare una sera al mese ai libri in particolare e alla cultura più in generale, è solo da applaudire. Senza disdegnare, ovviamente, la partita a carte o al “biliardino”. Perché l’importante è che un circolo continui a vivere. E a “San Piero” lo sanno bene.

Pier Francesco Nesti