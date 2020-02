Mettiamo in circolo quello che non ci serve più: mercatino a Colonnata

SESTO FIORENTINO – Un mercatino in versione ridotta per rimettere in circolazione “quello che non ci serve più” è il mercatino “Svuotiamo la cantina” (anche se il nome fa rivivere l’appuntamento di maggio e ottobre di Svuota la cantina). Questo mercatino si terrà sabato 7 marzo alla Casa del Popolo Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi a partire dalle 15. I partecipanti potranno mettere in circolo borse, abiti, giocattoli, libri, accessori per la casa e tutto quello che non serve più, ma che potrebbe diventare utile a qualche altra persona.