Mezzana Perfetti Ricasoli: sabato 21 dicembre il taglio del nastro

SESTO FIORENTINO – Sabato 21 dicembre alle 11, sarà inaugurata la nuova opera di scavalco della Autostrada A1 (km 279+650), lotto 5B, dell’Asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli. Il nuovo tratto consentirà il collegamento tra via Allende a Campi Bisenzio e via Parri a Sesto Fiorentino. La cerimonia si svolgerà in prossimità della parte iniziale del cantiere, in via Parri, all’uscita della rotonda di Sesto Fiorentino. L’opera sarà inaugurata dal sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, del consigliere metropolitano delegato alla viabilità nella Piana Sandro Fallani, dell’assessore regionale alla viabilità Vincenzo Ceccarelli, alla presenza del sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, di Campi Emiliano Fossi e dei sindaci di Lastra a Signa Angela Bagni, Calenzano Riccardo Prestini e Signa Giampiero Fossi.