Mi.Se. Salute, in via Saffi nuovi ambulatori e strumenti all’avanguardia al servizio della cittadinanza

CAMPI BISENZIO – Una sede tutta nuova, strumenti all’avanguardia, nuovi anche gli ambulatori per la medicina del lavoro, ma non solo, che da via Montalvo si sono spostati in via Saffi, sede della Misericordia di Campi Bisenzio. E’ qui, infatti, che dall’inizio di dicembre è attivo il nuovo Centro medico Mi.Se. Salute. Tanti i servizi offerti: dal Poliambulatorio con prestazioni di medicina specialistica (con tariffe accessibili alla cittadinanza) agli studi medici di medicina generale e, come già detto in precedenza, il servizio di “Sorveglianza sanitaria” in ambito aziendale. Oltre a ciò, è stata implementata tutta l’attività della Mi.Se.: basti pensare alla cardiologia, all’otorinolaringoiatria e alla dermatologia, solo per fare alcuni esempi. Una realtà che, come ci ha spiegato l’amministratore Riccardo Londi, punta molto “sull’immediatezza delle risposte da dare a tutti coloro che si affidano a noi”.

Fra l’altro, quella di via Saffi è una parte del territorio di Campi Bisenzio facilmente raggiungibile e con un’ampia possibilità di parcheggi. “Quello che possiamo vedere – ha aggiunto Londi – è il frutto di investimenti importanti che ci consentono di essere l’unica struttura attiva nella zona a poter offrire una gamma così significativa di servizi”. Con un’altra novità di rilievo: con ogni probabilità dall’inizio del nuovo anno, infatti, gli ambulatori di via Saffi saranno anche un punto prelievi in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, andando così a colmare un vuoto importante nell’area in questione. Per le prenotazioni telefoniche i numeri da chiamare sono 055 89411 e 055 891112, per tutte le informazioni www.misesalute.it – info@misesalute.it.