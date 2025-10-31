“Mi sono occupato “solo” di Campi perché i cittadini me lo hanno chiesto”: la replica del sindaco Tagliaferri a Fossi

CAMPI BISENZIO – Come era prevedibile, l’intervista al segretario regionale ed ex sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi (“Campi torni protagonista, il Pd può esserlo di nuovo”: dopo tre anni Emiliano Fossi “senza freni” – Esclusiva Piananotizie – Piana Notizie), ha fatto molto discutere. Sia in città che sui social. E le reazioni di alcuni degli esponenti politici tirati in ballo dal segretario dem hanno voluto dire la loro: “Probabilmente – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – ha anche ragione… Ma è evidente, visto tutto quello che abbiamo passato in questi due anni, che mi concentrassi su Campi Bisenzio, che mi dedicassi a Campi Bisenzio e a tutto quello che succedeva e succede “di qua del ponte di Maccione”. I cittadini mi hanno chiesto questo. Basti pensare all’alluvione, a tutto quello che ha provocato in modo dirompente e di cui stiamo pagando ancora le conseguenze. Potrò aggiungere altro soltanto dopo avere letto con attenzione quello che ha detto Fossi”. Anche il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, ha rilasciato una breve dichiarazione: “La revoca del presidente del consiglio può essere fatta solo per gravi inadempienze non per motivi di fiducia politica essendo un istituto di garanzia tra le parti. Solo per motivi oggettivi e non soggettivi. Fossi lancia una mela avvelenata anche in previsione delle prossime elezioni”.