Michela Marzano ha incontrato gli studenti

CALENZANO – Oltre cinquanta persone ieri sera a CiviCa e le terze medie questa mattina allo St.Art, hanno incontrato Michela Marzano, invitata dal Comune in collaborazione con l’associazione Sale in Zucca, per presentare il suo ultimo libro “Stirpe e vergogna”.

A entrambi gli incontri erano presenti il sindaco Riccardo Prestini, l’assessora alla pubblica istruzione Laura Maggi e la dirigente scolastica Cinzia Boschetto, che hanno ringraziato la scrittrice e professoressa universitaria per la presenza a Calenzano e per aver dato a cittadini e studenti la possibilità di interagire con lei, confrontarsi e fare domande su un tema così delicato, come la memoria degli anni del fascismo.

“Ringrazio gli studenti e le studentesse che sono qui oggi – ha detto il sindaco questa mattina allo St.Art -, ringrazio la dirigente e gli insegnanti che hanno lavorato per questa giornata, per questo modo diverso di fare didattica. Confrontarsi direttamente con l’autrice di un libro che si è letto e per di più su un tema così difficile, costituisce una grande occasione di crescita e costruzione della propria personalità”.